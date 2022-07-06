«Ванкувер» уверен, что Подколзин и Кузьменко смогут прилететь из России в США

Журналист Патрик Джонсон заявил, что руководство «Ванкувера» не беспокоится насчет возможных проблем с вылетом из России игроков Василия Подколзина и Андрея Кузьменко.

«После новостей о Федотове и Капризове я спросил у «Кэнакс», есть ли у них на данный момент опасения по поводу возможности возвращения Василия Подколзина и Андрея Кузьменко в Северную Америку из России. Пресс-секретарь сказал мне: «Насколько нам известно, все в порядке», - написал Джонсон в соцсетях.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

Подколзин выступает за «Ванкувер» с прошлого сезона. Россиянин провел за «Кэнакс» 79 матчей, забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач.

Кузьменко подписал контракт с клубом в летнее межсезонье.