В США опровергли, что Капризов вернулся в страну

В США опровергли информацию о том, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вернулся в страну.

«Что касается сообщений о том, что Кирилл Капризов находится в розыске в России якобы за покупку военного билета в 2017 году и вернулся в США, источник из «Миннесоты» говорит, что он не в США», - написал в своих соцсетях журналист Майкл Руссо.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Капризов может быть связан с фигурантом уголовного дела о незаконной помощи в покупке военных билетов. Однако позже отец российского форварда заявил, что у Кирилла нет военного билета.

Отметим, накануне по такому же обвинению в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов, которого в итоге доставили в военкомат и отправили на крайний север для прохождения военной службы.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 81 матч, в котором набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина шесть встреч и восемь (7+1) очков.