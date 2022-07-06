Новый сезон НХЛ начнется 7 октября матчем «Нэшвилл» - «Сан-Хосе» в Чехии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала календарь сезон-2022/23.

Новый розыгрыш турнира начнется 7 октября с матча «Нэшвилл» - «Сан-Хосе» в Чехии. При этом, в Северной Америке матчи начнутся 11 октября с противостояний «Рейнджерс» - «Тампа-Бэй» и «Лос-Анджелес» - «Вегас».

В общей сложности в рамках регулярного сезона пройдет 1312 матчей. Первенство завершится 13 апреля.

В прошлом сезоне победу в Кубке Стэнли одержал «Колорадо», который расправился с «Тампой» в шести матчах (4-2).