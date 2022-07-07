Капризов, Федотов и Карнаухов не являются фигурантами уголовных дел о покупке военных билетов

Следственные и военные органы не проводят проверок в отношении российских хоккеистов Кирилла Капризова, Ивана Федотова и Павла Карнаухова.

«Доследственных проверок по делам о покупке военных билетов в отношении перечисленных хоккеистов не проводится», − сказал информированный собеседник в правоохранительных органах в ответ на вопрос RT.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что вышеперечисленные хоккеисты могут стать фигурантами уголовных дел о покупке военных билетов.

Отметим, накануне по такому же обвинению в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов, которого в итоге доставили в военкомат и отправили на крайний север для прохождения военной службы.