Юрий Новиков: Федотов ехал в «Филадельфию» защищать нашу страну

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что политики должны разобраться в ситуации с голкипером сборной России Иваном Федотовым и разрешить ему отправиться в США.

«Федотов ехал в «Филадельфию» защищать нашу страну, а какие-то посторонние люди, не имеющие отношения к хоккею, начинать говорить, кто должен служить, а кто - нет. Надеюсь, что найдется мужественный политик и выправит эту ситуацию с Федотовым. Парня нужно отправлять в «Филадельфию», он едет туда служить за Россию.

Я просто удивлен пассивности наших чиновников. Без Ивана Федотова ЦСКА бы не выиграл Кубок Гагарина, а сборная России - серебро Олимпиады. После Кубка Гагарина Федотову должны были вручить погоны старшего лейтенанта - сто процентов», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван находится в медчасти в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.