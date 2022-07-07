Капризов планирует решить все вопросы с военкоматом в ближайшее время

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов намерен закрыть вопрос с временной отсрочкой от службы в армии.

Как сообщает «Матч ТВ», до конца недели представители 25-летнего хоккеиста отправят в один из военных комиссариатов Уфы справку о том, что игрок продолжает обучение на очной форме Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Напомним, что в сезоне-2021/22 Капризов набрал 116 (54+62) очков в 87 матчах за команду НХЛ. В России нападающий защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», «Салавата Юлаева» и ЦСКА.