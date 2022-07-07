Федотов не будет служить в спортроте, его перевели в обычную

Голкипер сборной России Иван Федотов будет проходить службу в обычной роте, а не в спортивной.

Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.