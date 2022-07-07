Генменеджер «Торонто» подтвердил, что россияне имеют право участвовать в драфте НХЛ без ограничений

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифз» Кайл Дубас заявил, что российские хоккеисты будут участвовать в драфте НХЛ без каких-либо ограничений.

«Все россияне имеют право на участие в драфте. Стало немного сложнее собрать о них ту же информацию, что и о других игроках, из-за ограничений, которые действуют из-за ситуации на Украине. Они имеют право на участие, мы будем оценивать их по мере того, как они будут появляться в наших списках и будем готовы к нашему выбору», - приводит слова Дубаса Maple Leafs Hot Stove.

Напомним, драфт пройдет с 7 по 8 июля в канадском Монреале.