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Федотов в части живет в отдельной комнате с телефоном

Для хоккеиста созданы все необходимые условия.
07 июля 2022 14:11
автор: Александр Шульгин

По информации телеканала «Матч ТВ» вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов будет проходит военную службу в улучшенных условиях.

«Это как пионерский лагерь, никакой дедовщины нет. А к Федотову там очень хорошее отношение. На него там смотрят как на звезду. А сам он ведет себя спокойно как удав», - приводит телеканал слова своего источника.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова буквально на улице и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда - на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.

По окончании минувшего сезона Иван подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В составе ЦСКА хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина, а на Олимпийских играх в Пекине завоевал серебро вместе со сборной России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Для хоккеиста созданы все необходимые условия.
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