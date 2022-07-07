«Понятно, что никому на пользу такие паузы в карьере не идут». Вайсфельд – о ситуации с Федотовым

Известный хоккейный менеджер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением по поводу ситуации с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

– Если Федотов на год окажется вне хоккея, его карьера будет сломана? Тут все индивидуально. Как это скажется на его мастерстве и физиологии – заранее сказать невозможно. Но понятно, что никому на пользу такие паузы в карьере не идут, – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от армии. Спортсмену стало плохо, поэтому сначала он был отправлен в больницу. После выписки хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.