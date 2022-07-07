Мичков намерен участвовать в драфте НХЛ в 2023 году

Нападающий системы СКА Матвей Мичков рассказал о своем возможном участии в драфте НХЛ в 2023 году.

В минувшем сезоне МХЛ 17-летний хоккеист в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова.

«Конечно, я намерен идти на драфт в следующем году. В этот раз буду следить за драфтом 2022 года. Хоккей - это всегда интересно для меня, тем более, там сейчас мой год драфтуется, очень много знакомых ребят», - приводит ТАСС слова Мичкова

Добавим, что в ноябре прошлого года Матвей дебютировал за сборную России в матче Кубка Карьяла против Финляндии. Форвард стал самым молодым игроком команды в истории отечественного хоккея. На тот день Мичкову исполнилось 16 лет 11 месяцев и 2 дня.