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Мичков намерен участвовать в драфте НХЛ в 2023 году

Форвард является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.
07 июля 2022 17:00
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий системы СКА Матвей Мичков рассказал о своем возможном участии в драфте НХЛ в 2023 году.

В минувшем сезоне МХЛ 17-летний хоккеист в составе «СКА-1946» стал обладателем Кубка Харламова.

«Конечно, я намерен идти на драфт в следующем году. В этот раз буду следить за драфтом 2022 года. Хоккей - это всегда интересно для меня, тем более, там сейчас мой год драфтуется, очень много знакомых ребят», - приводит ТАСС слова Мичкова

Добавим, что в ноябре прошлого года Матвей дебютировал за сборную России в матче Кубка Карьяла против Финляндии. Форвард стал самым молодым игроком команды в истории отечественного хоккея. На тот день Мичкову исполнилось 16 лет 11 месяцев и 2 дня.

источник: ТАСС
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