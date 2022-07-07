Федотов примет военную присягу 6 августа в Северодвинске

Стали известны подробности дальнейшей военной службы бывшего голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

Как сообщает «Матч ТВ», Федотов и остальные призывники примут присягу 6 августа, до этого времени он останется в учебной части. Источники склоняются к тому, что через полгода службы в «учебке» Федотов будет распределен на корабль или подводную лодку. В общей сложности он прослужит год.

Напомним, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от армии. Спортсмену стало плохо, поэтому сначала он был отправлен в больницу. После выписки хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.