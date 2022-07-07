Адвокат хоккеиста Лукина заявил, что его вина не установлена

Сергей Кожевников, адвокат нападающего «Адмирала» Владислава Лукина, рассказал о состоянии дела против его клиента.

Лукин подозревается в покупке военного билета.

«Дело в том, что пока его вина не установлена. Решения суда нет — приговора или объявления о прекращении уголовных дел. Более подробно пояснить не смогу в силу тех обязательств, которые возложены на меня, как на защитника», - приводит RT слова юриста.

Напомним, что ранее по делу об уклонении от армии в Санкт-Петербурге был задержан голкипер сборной России Иван Федотов. Спортсмену стало плохо, поэтому сначала он был отправлен в больницу. После выписки хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.