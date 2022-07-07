Чемпион мира Свитов получил должность в системе «Авангарде»

Экс-форвард сборной России Александр Свитов получил должность в структуре омского «Авангарда».

Как сообщает пресс-служба клуба, 39-летний специалист назначен на пост руководителя направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в системе «ястребов».

Напомним, что в конце декабря Свитов возобновил игровую карьеру и стал игроком «Омских Крыльев». В чемпионате ВХЛ нападающий провел девять игр, забросил две шайбы, отдал одну голевую передачу.

В общей сложности он отыграл в КХЛ 612 матчей, забросил 105 шайб и отдал 126 результативных передач. В составе сборной России форвард стал чемпионом мира-2012.