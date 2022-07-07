Путин выразил надежду, что КХЛ сможет конкурировать с НХЛ

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к главе КХЛ Алексею Морозову, выразив надежду, что в скором времени отечественную лигу можно будет в чем-то сравнивать с американской.

«Очень хотелось, чтобы была конкуренция между северо-американским хоккеем, европейским хоккеем, пускай будет, российским хоккеем. И действительно стало интереснее, мне кажется, чем было до того, как была создана КХЛ.

Я хочу пожелать вам успехов. Вы знаете, что КХЛ я придумал, так что я заинтересован в том, чтобы у вас все получилось», - приводит слова Путина РИА Новости.

КХЛ была основана в 2008 году. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. Новый сезон стартует 1 сентября.