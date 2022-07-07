Стал известен возможный формат Кубка Гагарина в предстоящем сезоне КХЛ

Континентальная хоккейная лига пока не определилась с форматом проведения Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», пока существует единственный вариант: первый раунд плей-офф пройдет по прежней схеме, внутри конференций. Со второго раунда КХЛ составит общий посев команд по итогам регулярного чемпионата. Клуб с самым высоким показателем номером сыграет с командой с самим низким.
Отмечается, что в ближайшие дни КХЛ планирует опубликовать календарь регулярного чемпионата.
источник: Sport24.ru