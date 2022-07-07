Малкин и «Питтсбург» не могут договориться о сроке нового контракта

Стали известны новые подробности переговоров о новом контракте российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбургом».

Ранее стало известно, что «пингвины» подписали шестилетнее соглашение с защитником Крисом Летангом.

«Срок действия контракта остается главным вопросом в переговорах с Малкиным. Не думаю, что „Питтсбург“ предложит ему трехлетнее соглашение. Посмотрим, изменится ли это или нет», — написал инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

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Напомним, что Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.