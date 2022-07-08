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Словацкий нападающий Слафковски выбран под первым номером на драфте НХЛ 2022 года

В ночь на 8 июля на арене «Белл-центр» в Монреале проходит первый раунд драфта НХЛ-2022.
Словацкий нападающий Слафковски выбран под первым номером на драфте НХЛ 2022 года
08 июля 2022 02:31
автор: Сергей Иванов
автор фото: Национальная хоккейная лига

Словацкий нападающий Юрай Слафковски был выбран «Монреаль Канадиенс» под первым номером на драфте НХЛ 2022 года.

«Мы прошли чертовски тщательную подготовку, изучили много игроков. Было много хороших хоккеистов, но мы чувствовали, что Юрай будет лучшим выбором для нас», - сказал в интервью ESPN генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.

Отметим, Слафковски стал первым представителем страны, выбранным на драфте НХЛ под общим первым номером.

В минувшем сезоне форвард, забросив семь шайб в семи встречах, стал лучшим бомбардиром Олимпиады в Пекине, а также был признан самым ценным хоккеистом олимпийского турнира.

Добавим, что В сезоне-2021/22 Слафковски выступал за ТПС (Финляндия), набрав 10 (5+5) очков в 31 встрече регулярного чемпионата, в плей-офф 18-летний форвард записал на свой счет 7 (2+5) очков в 18 матчах.

источник: «Советский спорт»
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