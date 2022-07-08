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«Анахайм» выбрал российского защитника Минтюкова под десятым номером

В ночь на пятницу на арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) проходит первый раунд драфта НХЛ-2022.
«Анахайм» выбрал российского защитника Минтюкова под десятым номером
08 июля 2022 03:43
автор: Сергей Иванов
автор фото: Национальная хоккейная лига

«Анахайм» выбрал защитника Павла Минтюкова в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим десятым номером.

Минтюков стал первым россиянином, выбранным на текущем драфте Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2021/22 защитник выступал за «Сагино Спирит», записав на свой счет 62 (17+45) очка в 67 встречах сезона, при коэффициенте полезности «-14».

Добавим, что под первым номером драфта-2022 «Монреаль» выбрал словацкого форварда Юрая Слафковски. Вторым был задрафтован еще один словак – защитник Шимон Немец («Нью-Джерси»), третьим стал американский форвард Логан Кули («Аризона»).

источник: «Советский спорт»
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