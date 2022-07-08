«Анахайм» выбрал российского защитника Минтюкова под десятым номером

«Анахайм» выбрал защитника Павла Минтюкова в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим десятым номером.

Минтюков стал первым россиянином, выбранным на текущем драфте Национальной хоккейной лиги.

В сезоне-2021/22 защитник выступал за «Сагино Спирит», записав на свой счет 62 (17+45) очка в 67 встречах сезона, при коэффициенте полезности «-14».

Добавим, что под первым номером драфта-2022 «Монреаль» выбрал словацкого форварда Юрая Слафковски. Вторым был задрафтован еще один словак – защитник Шимон Немец («Нью-Джерси»), третьим стал американский форвард Логан Кули («Аризона»).