В «Вашингтоне» объяснили выбор Мирошниченко на драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объяснил выбор клубом российского нападающего Ивана Мирошниченко на драфте НХЛ.

«Он действительно хороший игрок. Скаутам понравились его личностные качества, его характер. То, через что он прошел и как борется с этим сейчас. Надеюсь, у нас все получится, и мы получим действительно хорошего игрока», - приводит слова руководителя клубная пресс-служба «стличных».

Напомним, Мирошниченко был задрафтован в первом раунде под общим 20-м номером.

Хоккеист известен тем, что в июне 2022 года смог полностью вылечить лимфому Ходжкина - злокачественное образование, поражающее лимфоузлы.