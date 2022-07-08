Юров назвал «Миннесоту» веселой командой с хорошей атмосферой

Нападающий Данила Юров дал интервью пресс-службе «Миннесоты».

Напомним, что данная команда НХЛ выбрала россиянина на драфте-2022 под 24-м номером.

«Да, конечно, безусловно я доволен попасть в хорошую организацию. Посмотрев какие-то видео из раздевалки, можно понять, что это веселая команда с хорошей атмосферой внутри. Я очень счастлив оказаться в этой организации. Прибыл я сюда со своими агентами, так как родителям не дали канадскую визу. Большой ли я фанат Кирилла Капризова? Да», - сказал Юров.

Россиянин в прошлом сезоне выступал за «Металлург», в котором сыграл в 26 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и 24 играх в Кубке Гагарина, не отличившись результативными действиями.