ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юров назвал «Миннесоту» веселой командой с хорошей атмосферой

«Уайлд» выбрали 18-летнего россиянина на драфте НХЛ.
08 июля 2022 09:24
автор: Максим Скороходов

Нападающий Данила Юров дал интервью пресс-службе «Миннесоты».

Напомним, что данная команда НХЛ выбрала россиянина на драфте-2022 под 24-м номером.

«Да, конечно, безусловно я доволен попасть в хорошую организацию. Посмотрев какие-то видео из раздевалки, можно понять, что это веселая команда с хорошей атмосферой внутри. Я очень счастлив оказаться в этой организации. Прибыл я сюда со своими агентами, так как родителям не дали канадскую визу. Большой ли я фанат Кирилла Капризова? Да», - сказал Юров.

Россиянин в прошлом сезоне выступал за «Металлург», в котором сыграл в 26 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и 24 играх в Кубке Гагарина, не отличившись результативными действиями.

источник: ХК «Миннесота Уайлд»
Это интересно:
Три российских хоккеиста могут быть осуждены за покупку военных билетов
Один из игроков продолжает карьеру в питерском СКА.
08.07.2022 10:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Мирошниченко счастлив присоединиться к «Вашингтону»
«Столичные» выбрали форварда в первом раунде драфта.
08.07.2022 09:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Юров назвал «Миннесоту» веселой командой с хорошей атмосферой
«Уайлд» выбрали 18-летнего россиянина на драфте НХЛ.
08.07.2022 09:24
Хоккей
автор: Максим Скороходов
В «Вашингтоне» объяснили выбор Мирошниченко на драфте НХЛ
«Столичных» поразил характер игрока, победившего смертельную болезнь.
08.07.2022 08:56
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Мирошниченко проведет сезон-2022/23 в России
18-летний был выбран «Вашингтоном» на драфте-2022.
08.07.2022 08:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Анахайм» выбрал российского защитника Минтюкова под десятым номером
«Анахайм» выбрал российского защитника Минтюкова под десятым номером
В ночь на пятницу на арене «Белл-центр» в Монреале (Канада) проходит первый раунд драфта НХЛ-2022.
08.07.2022 03:43
Хоккей
автор: Сергей Иванов
Словацкий нападающий Слафковски выбран под первым номером на драфте НХЛ 2022 года
Словацкий нападающий Слафковски выбран под первым номером на драфте НХЛ 2022 года
В ночь на 8 июля на арене «Белл-центр» в Монреале проходит первый раунд драфта НХЛ-2022.
08.07.2022 02:31
Хоккей
автор: Сергей Иванов
«Надеюсь, мне не придется играть против тебя». Малкин отреагировал на новый контракт Летанга
Оба хоккеиста всю карьеру провели в составе «Пингвинз».
07.07.2022 23:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малкин и «Питтсбург» не могут договориться о сроке нового контракта
Россиянин может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.
07.07.2022 21:44
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Миннесота следит за ситуацией вокруг Капризова и его воинской обязанностью
Форвард продолжает обучение в РАНХиГС.
07.07.2022 20:55
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Почин Федотова! Как ЦСКА одержал первую победу при новом главном тренере
В заключительном матче «Кубка PARI Премьер» армейцы выиграли у «Сочи» - 2:1, прервав предсезонную серию из трех поражений.
Шест Трусовой, бокс Загитовой и «Институт китайского медведя» имени Щербаковой. Межсезонье в фигурном катании
Нынешнее лето ознаменовалось каким-то небывалым обострением интереса наших фигуристок к другим видам спорта.
Экспрессы на Уимблдон приносят миллионы! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Матч ТВ» против РПЛ: Кубок раздора
Возможный запуск в новом футбольном сезоне Кубка РПЛ может спровоцировать конфликт с непредсказуемыми последствиями.
«Моя задача — чтобы РПЛ перестали считать лигой приколов». Александр Алаев — о своей работе
Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-Лиги Александр Алаев ответил на вопросы журналистов после своего ухода с поста президента Первой лиги.
Почему Капризов срочно улетел из России в США? Похоже, кто-то заигрался «в солдатиков»
История с призывом в армию Ивана Федотова, судя по всему, стала лишь верхушкой айсберга, который может раздавить весь наш хоккей.
Удар молнией. Как Илья Ковальчук одним броском свел Россию с ума
Продолжаем юбилейную серию публикаций о самых ярких личностях и победах за 30-летнюю историю российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших хоккеистов в финале ЧМ-2008 с канадцами.
«Желаю Абаскалю успеха, но не в матче с «Зенитом». Семак — о Суперкубке России против «Спартака»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу за Суперкубок России-2022.
Роналду и «МЮ»: уйти нельзя остаться
Одной из главных трансферных мыльных опер лета-2022 - ситуация с вероятным уходом из «МЮ» Криштиану Роналду.
Разыскиваются конкуренты «Зенита»! Такими темпами «Спартак», «Динамо» и др. интригу не обеспечат
До старта чемпионата страны остается 10 дней, а ясности в том, какими предстанут клубы в новом сезоне, пока нет.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика