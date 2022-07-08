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Мирошниченко счастлив присоединиться к «Вашингтону»

«Столичные» выбрали форварда в первом раунде драфта.
08 июля 2022 09:32
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий Иван Мирошниченко поделился эмоциями от результатов первого раунда драфта НХЛ, на котором его выбрал «Вашингтон Кэпиталз».

«Безумно рад присоединиться к этой организации. Здесь играет очень много русских звезд, я рад присоединиться к ним.

Минувший сезон прошел замечательно, если бы не болезнь. Готовился к драфту целый сезон. До болезни думал, что меня выберут пораньше, но все равно очень рад. Даже представить не мог, что меня выберет «Вашингтон».

Во взрослом хоккее другие скорости, другой уровень. Надо работать над всем понемногу. Думаю, тренера подскажут», - приводит слова россиянина клубная пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, Мирошниченко был задрафтован в первом раунде под общим 20-м номером.

Хоккеист известен тем, что в июне 2022 года смог полностью вылечить лимфому Ходжкина - злокачественное образование, поражающее лимфоузлы.

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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