Три российских хоккеиста могут быть осуждены за покупку военных билетов

Три хоккеиста КХЛ могут быть привлечены к уголовной ответственности за приобретение военных билетов незаконным путем.

По информации «РИА Новости», в Ленинский районный суд города Уфы поступили материалы уголовных дел по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки) против трех хоккеистов. Дата рассмотрения еще не назначена. По закону у судьи для этого есть время, так как по решению следователя хоккеисты находятся под подпиской о невыезде.

Также в источнике пояснили, что подозреваемыми являются игроки «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов, владивостокского «Адмирала» Владислав Лукин и питерского СКА Михаил Воробьев.