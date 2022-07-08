НХЛ - о ситуации российских хоккеистов с армией: Нам придется уважать этот процесс

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен высказался о привлечении российских хоккеистов Лиги к армии.

«Я не хочу говорить ничего, что могло бы быть неправильно истолковано. У нас нет полной информации о том, что происходит с точки зрения отношений каждого игрока в России с правительством. Нам придется уважать этот процесс. Думаю, НХЛ или клубам не стоит вмешиваться в то, что происходит в России», – приводит слова Бэттмена «Метарейтинг», ссылаясь на журналиста Майкла Руссо.

Напомним, что голкипера Ивана Федотова, подписавшего ранее контракт новичка с «Филадельфией», задержали в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от армии. Спортсмену стало плохо, поэтому сначала он был отправлен в больницу. После выписки хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

Также появилась информация о том, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов объявлен в розыск в родной стране за незаконное получение военного билета.