В «Колорадо» рассчитывают на Георгиева в качестве основного вратаря

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик заявил, что российский голкипер Александр Георгиев, приобретенный у «Нью-Йорк Рейнджерс», рассматривается на роль основного голкипера команды.

«Поэтому мы и совершили эту сделку. Я думаю, что они с Францоузом будут отличным дуэтом. Мы считаем Павла отличным запасным вратарем, которому можно доверить 30-40 игр в сезоне», - приводит слова Сакика The Athletic.

Напомним, что «лавины» выменяли Гергиева у «рейнджеров» на драфт-пики.

В регулярном чемпионате 2021/22 Георгиев провел 33 матча, в которых пропустил 88 шайб. В плей-офф Кубка Стэнли в активе россиянина две встречи и две пропущенные шайбы.