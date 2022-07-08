Фетисов пожелал удачи выбранным на драфте НХЛ россиянам

Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги первого раунда драфта НХЛ, по итогам которого разными клубами были выбраны трое россиян.

«Пожелаем удачи ребятам. Ошибок в первом раунде драфта нет. За ними следят в течение пяти лет со всех сторон. Каждый скаут дает им свою оценку. Предвзятых отношений быть не может. Получается, что 32 команды дают оценку игроку. Потом это все идет в центральное бюро, где формируется рейтинг игроков», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, что под общим десятым номером в «Анахайм Дакс» отправился Павел Минтюков, 20-м «Вашингтон Кэпиталз» забрал Ивана Мирошниченко, а под 24-м Данила Юров отправился в «Миннесоту».

Оставшиеся раунды драфта пройдут в ночь на 9 июля.