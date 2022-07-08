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Американский журналист назвал Овечкина трусом из-за его отказа комментировать ситуацию с Федотовым

Ранее хоккеист был призван на военную службу.
08 июля 2022 17:15
автор: Владислав Корегин

Американские журналисты Кайл Пэган и Энтони Сан Филиппо во время подкаста Crossing Broad обсудили ситуацию с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

Ранее в СМИ появилась новость, что 25-летний хоккеист примет военную присягу 6 августа в Северодвинске.

– Овечкину задавали вопрос про Федотова, однако Александр отказался говорить на эту тему. Теперь мне бы хотелось увидеть то, как Федотов отомстит ему в будущем, когда будет играть за «Филадельфию». Овечкин – трус, – сказал Пэган.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.

источник: «Советский спорт»
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