Ничушкин близок к тому, чтобы продлить контракт с «Колорадо»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин близок к заключению нового контракта с клубом.

Об этом сообщает журналист Энди Стриклнд в соцсетях.

«Колорадо» и Ничушкин близки к продлению. Однако ещё есть над чем поработать, прежде чем сделка будет завершена», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ничушкин провел 62 матча за «Эвеланш», забросил 25 шайб и отдал 27 ассистов. В плей-офф россиянин сыграл в 20 встречах и заработал 15 баллов (9+6).

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» в шести матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 и впервые с 2001 года завоевал трофей.