Голкипер «Вашингтона» Ванечек перешел в «Нью-Джерси» в результате обмена

Чешский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Витек Ванечек продолжит свою карьеру в «Нью-Джерси Дэвилз».

Как сообщает пресс-служба «дьяволов», 26-летний хоккеист перешел в команду в результате обмена. Отмечается, что клуб из Нью-Джерси также получил 46-й пик на драфте НХЛ-2022. В обмен «Кэпс» получили 37-й и 70-й номера в драфт-пике.

Напомним, что Ванечек находился в клубной системе «Вашингтона» с 2015 года. В прошлом году вратарь дебютировал в НХЛ. Всего в лиге чех отыграл 79 матчей. Его средний процент отраженных бросков составил 90.8.

Добавим, что в составе «Кэпиталз» выступает российский голкипер Илья Самсонов.