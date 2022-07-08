Плющев похвалил Овечкина за отказ комментировать ситуацию вокруг Федотова

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял правильное решение, отказавшись комментировать ситуацию с вратарем Иваном Федотовым.

Ранее в СМИ появилась новость, что 25-летний хоккеист примет военную присягу 6 августа в Северодвинск

«Думаю, Овечкин поступил правильно. Чтобы обсуждать эту тему, нужно знать все нюансы, которые сопоставляются с этим делом. Насколько я понимаю, даже ФХР не владеет этой ситуацией», - приводит слова Плющева Sport24.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.