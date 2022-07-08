Губерниев заявил, что он ждет мнения Овечкина по задержанию Федотова

Популярный комментатор и блогер Дмитрий Губерниев заявил, что он ждет мнения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» по ситуации с задержанием экс-голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Мне бы тоже, конечно, хотелось, чтобы Овечкин из соображений корпоративной солидарности что-то сказал по этому поводу.

Я не буду бросаться никакими яркими эпитетами, как американский журналист, но скажу, что мне тоже как журналисту и любителю хоккея, безусловно, не хватало мнения Овечкина. Тем более, что его об этом спрашивают», — сказал Губерниев Sport24.

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.