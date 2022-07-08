В «Питтсбурге» заявили, что хотят сохранить Малкина в команде

Генеральный менеджер «Пингвинз Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал ход переговоров с российским форвардом Евгением Малкиным о продлении контракта.

«Мы поэтапно решаем этот спорный вопрос. Посмотрим, сможем ли мы найти общий язык для обеих сторон. Мы, конечно, хотели бы сохранить Малкина. Мы с самого начала сказали, что хотим сохранить Джино. Я твердо верю, что он хотел бы остаться здесь», — цитирует Хекстолла журналист Мишель Кречиоло в соцсетях.

Напомним, что Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.