Дмитрий Губерниев: Федотов же не злостный правонарушитель. А какие-то люди его там повязали

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с вратарем Иваном Федотовым. Ранее в СМИ появилась новость, что 25-летний хоккеист примет военную присягу 6 августа в Северодвинск.

«Даже если Федотов что-то там нарушал, он же не злостный правонарушитель. Он не преступник, чтобы его так брать, задерживать при помощи машины без опознавательных знаков», - приводит слова Губерниева РИА Новости

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.