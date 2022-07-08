Адвокат Федотова рассказал о состоянии здоровья Ивана

Адвокат Алексей Пономарев, представляющий интересы задержанного хоккеиста Ивана Федотова, рассказал о состоянии здоровья вратаря.

Ранее в СМИ появилась новость, что 25-летний хоккеист примет военную присягу 6 августа в Северодвинск.

«Состояние здоровья Ивана получше, все нормально. Ему разрешают держать связь с родными, духом он не пал», - приводит слова Пономарева «КП-Петербург».

Напомним, ранее сотрудники органов задержали Федотова в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат, где вратарю стало плохо, и его увезли на скорой. После выписки из больницы хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.