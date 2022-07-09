Малкин считает неуважением условия в новом контракте с «Питтсбургом»

Опубликованы условия нового контракта, который предложил «Питтсбург» российскому нападающему Евгению Малкину.

По информации The Athletic, «пингвины» предложили форварду соглашение на два года со среднегодовой зарплатой шесть миллионов долларов. Малкин посчитал такое предложение неуважением со стороны клуба.

Напомним, что Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.