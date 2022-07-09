Тренер «Миннесоты» оказался в ужасе от ситуации с Капризовым

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением о ситуации с нападающим Кириллом Капризовым. Капризову дважды отказали во въезде в США, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию.

«Это страшно. Это страшно для всех нас. Страшная ситуация в нашем мире. Видеть, что происходит с таким близким для нас человеком, как Кирилл… да, это страшная ситуация. И мы надеемся, что все разрешится правильно», - приводит слова Эвасона The Athletic.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Капризов набрал 116 (54+62) очков в 87 матчах за команду НХЛ. В России нападающий защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», «Салавата Юлаева» и ЦСКА.