Вайсфельд - от отказе США во въезде в страну Капризова: Я бы на уши встал

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о том, что нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову отказали пересечь границу США.

«То, что ему запретили въезд в США, это не российская история, а американская. Если они заинтересованы в таком хоккеисте, как Капризов, а я думаю, что заинтересованы, то они сделают все возможное, чтобы это недоразумение поправить. Я бы на уши встал, если у меня игрок за 9 млн долларов не может пересечь границу», - сказал Вайсфельд Vprognoze.ru.

Напомним, что в сезоне-2021/22 Капризов набрал 116 (54+62) очков в 87 матчах за команду НХЛ. В России нападающий защищал цвета новокузнецкого «Металлурга», «Салавата Юлаева» и ЦСКА.