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Малкин считает, что его перестали считать считать хорошим игроком

Россиянин выступает за «Пингвинз» с 2006 года.
09 июля 2022 17:23
автор: Александр Поволоцкий

Опубликована переписка российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с партнерами по команде Брайаном Растом и Крисом Летангом.

Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний хоккеист не смог договориться с «пингвинами» о новом соглашении.

«Они считают, что я больше не являюсь хорошим игроком», — передает слова Малкина The Athletic.

Напомним, что Евгений выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.

источник: The Athletic
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