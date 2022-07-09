Малкин считает, что его перестали считать считать хорошим игроком

Сто миллионов евро на ветер? Как «МЮ» второй раз потерял дорогущего Погба без всякой компенсации

В субботу 9 июля Поль Погба прибыл на медицинский осмотр перед переходом в «Ювентус», за который француз уже выступал с 2012-го по 2016 год, сделав себе громкое имя в футболе.