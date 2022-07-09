Малкин считает, что его перестали считать считать хорошим игроком

Опубликована переписка российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина с партнерами по команде Брайаном Растом и Крисом Летангом.
Ранее в СМИ сообщалось, что 35-летний хоккеист не смог договориться с «пингвинами» о новом соглашении.
«Они считают, что я больше не являюсь хорошим игроком», — передает слова Малкина The Athletic.
Напомним, что Евгений выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.
источник: The Athletic