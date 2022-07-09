Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом» и готов пойти на понижение зарплаты

«Ак Барс» подпишет новый контракт с нападающим Данисом Зариповым.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», 41-летний хоккеист настаивал на сохранении прежней заработной платы в размере 20 миллионов рублей, но стороны остановились на сумме в 12-15 млн.

Напомним, в августе прошлого года Данис Зарипов объявил, что сезон-2021/2022 станет для него последним в хоккейной карьере. Весной, после вылета в первом раунде Кубка Гагарина, появилась информация, что Зарипов решил продолжить играть.

В прошлом чемпионате Зарипов провел 24 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков В плей-офф Данис отдал одну голевую передачу в трех встречах.