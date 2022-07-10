Малкин отписался от «Питтсбурга» в социальных сетях

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отменил подписку на официальный аккаунт клуба в социальной сети.

Накануне стало известно, что форвард «опустошен» из-за отсутствия прогресса в переговорах с «Пингвинз» по новому контракту.

Ранее появилась информация о том, что в «Питтсбурге» ищут способ освободить место под потолком зарплат ради переподписания Малкина на более комфортных условиях и готовы выслушать предложения по Маркусу Петтерссону, Джону Марино, Брайану Дюмулину и Джейсону Цукеру.

Добавим, что в 2004 году Малкин был выбран «Пингвинз» в первом раунде под общим вторым номером. Дебютный матч в НХЛ Малкин провел 19 октября 2006 года. С тех пор 35-летний российский форвард провел за команду 981 встреч и записал на свой счет 1146 (444 + 702) очков.