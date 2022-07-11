Канадский журналист призвал «Питтсбург» подписать новый контракт с Малкиным

Журналист TSN Крэйг Баттон выразил мнение, что «Питтсбург Пингвинз» необходимо сохранить в своем составе нападающего Евгения Малкина.

Ранее стало известно, что руководство команды ищет способ освободить место под потолком зарплат ради переподписания 35-летнего россиянина на более комфортных условиях и готовы ради этого расстаться с несколькими хоккеистами.

– Если вы считаете, что по-прежнему претендуете на завоевание Кубка Стэнли, то нужно продлить Малкина. Думаю, что Евгений заключит контракт и захочет завершить свою карьеру в качестве игрока «Пингвинз», – сказал Баттон в эфире TSN.

Добавим, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.