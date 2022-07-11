Капитан «Салавата Юлаева» Панин заявил, что спортсмены должны публично поддержать Федотова

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался по поводу ситуации с голкипером «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.

– Классно жить по принципу – слава богу, не со мной. Вот и наш спортивный круг молчком. Ваня Федотов за два года из просто подающего надежды стал главным вратарем на Олимпиаде, выиграл кубок КХЛ, и вот мечта любого хоккеиста – НХЛ (это не секрет). Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг, – написал Панин.

Напомним, что ранее Федотова задержали в Санкт-Петербурге по делу об уклонении от армии. Спортсмену стало плохо, поэтому сначала он был отправлен в больницу. После выписки хоккеиста доставили в военкомат и отправили в Мурманскую область, а оттуда – на Новую Землю, где он и должен пройти срочную службу.

По последней информации Иван выписался из военно-морского госпиталя, в котором находился в связи с обострением гастрита.