Журналист TSN предположил, при каких условиях Малкин согласится подписать контракт с «Питтсбургом»

Журналист TSN Крис Джонстон поделился мнением по поводу ситуации с подписанием нового контракта между «Питтсбургом» и нападающим Евгением Малкиным.

Ранее стало известно о том, что «Пингвинз» планируют расстаться с несколькими игроками клуба для того, чтобы освободить место под потолком зарплат для трудового соглашения 35-летнего россиянина.

– Я думаю, что если представителя «Питтсбурга» предложат Малкину четырехлетний контракт с зарплатой в размере семи миллионов евро в год, то сделка будет успешно завершена. Как мне кажется, сейчас переговоры застряли на контракте сроком в три года, – цитирует Джонстона TSN.

Добавим, что в 2004 году Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде драфта под общим вторым номером. Всего за клуб хоккеист отыграл 981 матч, в которых набрал 1146 (444 + 702) очков. Вместе с «Пингвинз» форвард стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.