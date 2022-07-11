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Названы даты слушаний дел двух хоккеистов, обвиняемых по подозрению в покупке военных билетов

Со всех спортсменов взята подписка о невыезде.
11 июля 2022 13:15
автор: Максим Скороходов

Ленинский районный суд Уфы назвал даты рассмотрения дел двух хоккеистов, которые обвиняются в покупке военных билетов.

«Первые заседания по уголовным делам в отношении Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева назначены на 18 июля», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Помимо экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Сулейманова и Воробьева, выступающего за СКА, подобное дело заведено в отношении нападающего «Адмирала» Владислава Лукина.

Напомним, что по данным следствия все трое покупали военные билеты через посредника бизнесмена Фарита Самигуллина.

источник: ТАСС
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