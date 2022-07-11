Названы даты слушаний дел двух хоккеистов, обвиняемых по подозрению в покупке военных билетов

Ленинский районный суд Уфы назвал даты рассмотрения дел двух хоккеистов, которые обвиняются в покупке военных билетов.
«Первые заседания по уголовным делам в отношении Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева назначены на 18 июля», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Помимо экс-хоккеиста «Салавата Юлаева» Сулейманова и Воробьева, выступающего за СКА, подобное дело заведено в отношении нападающего «Адмирала» Владислава Лукина.
Напомним, что по данным следствия все трое покупали военные билеты через посредника бизнесмена Фарита Самигуллина.
источник: ТАСС