Капризов не находится в федеральном розыске

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов находится в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25-летний хоккеист объявлен в розыск за незаконное получение военного билета.

«Появилась информация, что Капризов якобы находится в федеральном розыске, но она не получила официального подтверждения. По данным нашего источника, Капризов сейчас находится в Москве», – заявил в эфире «Матч ТВ» журналист Антон Анисимов.

Интернет-издания также сообщали, что Капризов дважды пытался въехать в США, но его не пустили в Северную Америку из-за отсутствия рабочей визы.

Напомним, что в минувшем сезоне Капризов провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 108 очков, а также выходил на лед в шести играх Кубка Стэнли, набрав 8 очков (7+1).