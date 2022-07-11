«Сочи» занимается оформлением документов для приезда Морроу

«Сочи» оформляет документы защитнику Джо Морроу для приезда в Россию.

Ранее стало известно, что российский клуб подписал однолетний контракт с 29-летним канадцем. Хоккеисты «Сочи» вышли из отпуска 11 июля, но без Морроу.

«Клуб занимается оформлением документов Морроу на въезд в Россию. Он присоединится к нам позже, мы заинтересованы в том, чтобы Морроу приехал к нам как можно скорее», - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне Морроу выступал за «Барыс».

Защитник провел 29 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 13 очков (3+10). В пяти играх Кубка Гагарина канадец отдал четыре голевые передачи.