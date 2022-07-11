«Колорадо» и Ничушкин пока не могут договориться о новом контракте

«Колорадо» и российский форвард Валерий Ничушкин продолжают переговоры о новом соглашении.

Как сообщает журналист TSN Крис Джонстон, стороны пока не могут достичь договоренности. Отметим, что 13 июля 27-летний хоккеист становится неограниченно свободным агентом.

«Колорадо» продолжает переговоры с Валерием Ничушкиным. Стороны расходятся по зарплате, но пытаются работать над новой сделкой», – написал в своем твиттере Джонстон.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ничушкин провел 62 матча за «Эвеланш», забросил 25 шайб и отдал 27 ассистов. В плей-офф россиянин сыграл в 20 встречах и заработал 15 баллов (9+6).

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» в шести матчах обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 и впервые с 2001 года завоевал трофей.