«Спартак» подписал контракт с белорусом Принсом

«Спартак» заключил соглашение с нападающим белорусским форвардом Шейном Принсом.

Как сообщает официальный телеграм-канал московского клуба, соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Ранее Принс выступал за минское «Динамо», «Сибирь» и «Автомобилист».

В минувшем чемпионате КХЛ нападающий провел в составе клуба из Екатеринбурга 33 матча, в которых и набрал 17 (7+10) очков. Завершал сезон Принс в швейцарском «Лугано».

«Спартак» в плей-офф минувшего чемпионата уступил во втором раунде петербургскому СКА со счетом 1-4 в серии.

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