В США считают, что руководство «Чикаго» пытается изжить из команды Кейна и Тэйвза

Американское издание The Athletic подвергло критики «Чикаго» за селекционную политику.

Журналист Марк Лазерус считает, что «Блэкхоукс» пытаются изжить из команды Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза.

«Все более очевидно, что грандиозный план включает в себя создание ситуации в «Чикаго» настолько невыносимой, чтобы Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз пришли и попросили их обменять. Таким образом, «Блэкхоукс» могут их обменять и получить молодых на будущее, а не продлевать контракты с ними», – написал Лазерус.

Отметим, что контракты Кейна и Тэйвза рассчитаны до конца следующего сезона. Оба хоккеиста получают по 10,5 миллионов долларов за год.