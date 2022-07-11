Малкин хочет контракт с «Питтсбургом» на четыре сезона, клуб согласен на три

Появились новые подробности переговоров российского форварда Евгения Малкина по новому контракту с «Питтсбургом».

Как сообщает The Athletic, «пингвины» предлагают 35-летнему хоккеисту соглашение на три года. Нападающий хочет заключить договор на четыре сезона. Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл не намерен соглашаться на требования Малкина.

Ранее сообщалось, что Евгений недоволен предложенным двухлетним контрактом, по которому его зарплата составила бы шесть миллионов долларов за сезон.

Напомним, что Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Всего он принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков. В плей-офф Евгений провел 177 игр, заработав 180 (67+113) очков.